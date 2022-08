Ponte Morandi, Possetti: "Ferita ancora aperta, ma a farci più male è la concessione"

"La ferita è sempre aperta ma quattro anni dopo quello che ci fa più male è la cessione della concessione". Lo ha detto Egle Possetti questa mattina alla celebrazione del quarto anno dal crollo del ponte Morandi.



La presidente del comitato Vittime Ponte Morandi, ha commentato duramente l'iter relativo alla concessione: “È inaccettabile quello che è successo, inaccettabile che questa concessione, già scritta come nessuno di noi l'avrebbe scritta neanche per comprare una bicicletta, non sia stata stracciata ma addirittura remunerata agli azionisti, una cosa che umanamente non potremo mai accettare, tutti dovrebbero sapere cosa è successo e a raccontarlo rimangono sbalorditi".



Possetti ha commentato la vicenda a quella relativa alla morte di Marco Pantani: “Con la definitiva cessione di Aspi a Cassa Depositi e Prestiti si è compiuto un atto che non potremo mai accettare, noi pensiamo che la revoca della concessione fosse l’unica via da percorrere, nessun restyling della società potrà mai cancellare quello che è avvenuto, e i media avrebbero dovuto essere inclementi con Autostrade come lo sono stati con Marco Pantani a cui non fu certo concesso il beneficio del dubbio”.



La presidente del comitato ha poi concluso con una riflessione relativa alla strage di Bologna: “A forza di celebrare minuti di silenzio abbiamo messo insieme anni di vergogna”.