Ponte Morandi, Giovannini: "Spero in un processo rapido, che possa definire le responsabilità"

“Spero in un processo che rispetti l'ordinamento, ma che sia rapido, in modo tale da poter definire le responsabilità”, lo ha commentato questa mattina il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini alle celebrazioni per il quarto anniversario dalla caduta del crollo del ponte Morandi.



Il ministro ha poi commentato come il crollo del ponte abbia indotto il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili a “intraprendere un cambiamento importante nella sua azione, facendo della sicurezza delle infrastrutture non un obiettivo astratto e generico, ma una scelta concreta”.



“Il rischio zero non esiste, lo sappiamo, – ha commentato – ma indubbiamente in termini di finanziamenti e regole, e non parlo solo di infrastrutture stradali, mi riferisco anche a quelle ferroviarie e a quelle idriche, abbiamo fatto delle modifiche importanti a livello normativo, abbiamo rafforzato le ispezioni, abbiamo riequilibrato i rapporti concessori che erano squilibrati a favore del concessionario. In più recentemente siamo anche arrivati alla decisione storica di revocare una concessione autostradale, c'è tutta una diatriba nei tribunali, ma crediamo che sia fondamentale essere rigorosi su tutto questo”.