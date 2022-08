Quattro anni fa il crollo del ponte Morandi, Grande Liguria: "Fare giustizia, lo dobbiamo alle vittime innocenti e alle famiglie"

"Oggi anniversario del crollo del ponte Morandi, una tragedia che ha colpito non solo Genova e la Liguria ma l'intero Paese". Lo dichiara, attraverso una nota stampa, il direttivo della provincia di Savona di Grande Liguria.

"Come non ricordare quel giorno infausto, che ci sorprese alle 11.36 del 14 Agosto del 2018 - aggiungono da Grande Liguria - I familiari giustamente vogliono un processo in tempi certi e condanne. Non bastano le giuste commemorazioni serve almeno per un volta fare giustizia in questo Paese. Lo dobbiamo alle vittime innocenti e alle famiglie".