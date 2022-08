Le domande della mamma ansiosa (parte seconda) e le risposte per avere qualche dubbio in meno…

Cari Lettori, come promesso nel precedente articolo, continuerò oggi a rispondere alle domande più frequenti che mi vengono poste dalle mamme dei miei piccoli pazienti, a beneficio di tutte le altre che potrebbero avere gli stessi dubbi:

1. Mio figlio ha 18 mesi ed ha solo 6 denti per ogni arcata, è normale?

Certo, la dentizione decidua (i cosiddetti “denti da latte”) si completa intorno ai 30 mesi, i primi a nascere sono gli incisivi, poi i primi molaretti, quindi i canini e, infine, i secondi molaretti.

2. I denti di mio figlio sono separati da degli spazi, è normale? Gli rimarranno gli stessi spazi anche tra i denti permanenti?

Se tra i denti da latte ci sono degli spazi è un fatto positivo: quando verranno sostituiti dai denti permanenti (che sono molto più grandi) questi avranno la possibilità di nascere “dritti”. Al contrario, se i denti da latte sono vicini e allineati fra loro, è facile che, quando nascono i definitivi, questi non abbiano sufficiente spazio in arcata e nascano accavallati, rendendo necessario l’utilizzo di apparecchi per riallinearli. È successo così anche a mio figlio: denti da latte perfetti e denti definitivi decisamente “storti”… ma, per fortuna, c’è rimedio!

3. Mio figlio di 7 anni ha un incisivo da latte che comincia ad essere mobile ed il dente “nuovo” gli sta già nascendo all’interno rispetto a quello da latte, cosa devo fare?

È normale che i denti permanenti nascano “internamente” rispetto a quelli da latte. Quando questi ultimi “cadranno” sarà la lingua stessa a guidarli (quasi sempre) nella corretta posizione. In ogni caso il dentista pediatrico, durante le visite di controllo, verificherà che i denti si allineino correttamente e, se ciò non dovesse avvenire, potrà adiuvare questo processo con appositi “apparecchi”.

4. Mio figlio di 9 anni, durante la notte, digrigna i denti. Può essere pericoloso?

Assolutamente no: è perfettamente normale che, nel periodo in cui si cambiano i denti, il nostro corpo “lavori” per cercare di far combaciare al meglio i “denti vecchi” con quelli nuovi e, per farlo, li modifica “consumandoli” attraverso il digrignamento notturno. Quando i denti saranno tutti sostituiti e ben allineati, questa esigenza cesserà e, con lei, il digrignamento notturno. In ogni caso riferisca sempre ciò che osserva al suo dentista pediatrico, affinchè lui possa tenere tutto sotto controllo!

Vi ricordo che, se anche voi avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova