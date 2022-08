Elezioni politiche, ecco i nomi dei candidati liguri del M5S, 8 i savonesi in corsa

È Roberto Traversi l'unico parlamentare uscente del MoVimento 5 Stelle ricandidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

L'ex sottosegretario figura nell'elenco dei candidati alle parlamentarie, i cui nomi sono stati pubblicati sul portale www.movimento5stelle.eu.

Tra i candidati savonesi troviamo il capogruppo in consiglio comunale, ex candidato a sindaco a Savona Manuel Meles; Rodolfo Sanna, 46 anni di Loano, candidato alle ultime elezioni regionali, istruttore informatico in comune a Savona; Marcello Caviglia, 59 anni di Varazze, per anni dipendente della centrale termica di Vado, era in lista alle ultime comunali con Meles; Giampiero Garavagno di Alassio, 62 anni; Alessio Marri, 39 anni di Savona, reporter di guerra fino al 2016, esperto in teorie della comunicazione, attualmente promoter di eventi sportivi; Andrea Patrucco, 33 anni di Albenga, agente assicurativo; Alessandro Pedrini, 47 anni di Savona.

Al Senato è invece candidato il capogruppo del Movimento 5 Stelle in comune a Genova Luca Pirondini, già candidato sindaco nel 2017. Per la provincia di Savona solo Pier Francesco Soleti, 50 anni di Alassio, avvocato internazionalista.

I candidati sono ventinove per la Camera e nove per il Senato.

Le consultazioni, aperte agli iscritti, si terranno il 16 agosto dalle 10 alle 22.

I candidati liguri alla Camera: Roberto Traversi, Alexander Beecroft, Alessandro Cancellieri, Andrea Carugati, Alessandro Cataldo, Marcello Caviglia, Fabio Ceraudo, Andrea Cerrato, Gianpiero Garavagno, Federico Giacobbe, Federica Giorgi, Massimiliano Lucente, Francesco Maggiolo, Alessio Marri, Manuel Meles, Erik Nadotti, Andrea Patrucco, Alessandro Pedrini, Jonathan Pezzanera Granai, Laura Risso, Fabio Romano, Rodolfo Sanna, Roberto Scibetta, Lidia Siri, Andrea Speciale, Serena Stefani, Maria Tini, Andrea Weiss e Marco Zarattini.

I candidati liguri al Senato: Antonino Barbera, Paolo Camalich, Gabriele Chiono, Walter Cossutta, Domenico Giannantonio, Luca Pirondini, Guido Silvestri, Pier Franco Soleti e Renato Utique.