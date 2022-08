Finale omaggia l'ingegner Alex Mazzoni: in Comune una targa per ricordare l'inventore del P180 (FOTO)

Se a volarle fosse stato un solo aereo, quest'ultimo è come se avesse navigato per i cieli ininterrottamente per oltre 114 anni.

Parliamo delle oltre mille ore di volo celebrate recentemente dalla flotta dei P180, modello di velivolo prodotto da Piaggio Aerospace a partire dalla seconda metà degli anni '80 negli stabilimenti di Sestri Ponente e, soprattutto, di Finale Ligure.

Proprio il comune rivierasco, nel sentimento popolare devoto a quell'azienda nella quale hanno trovato lavoro centinaia e centinaia di finalesi per diverse generazioni, nonostante a oggi di quel glorioso passato industriale resti un tetro scheletro già più volte al centro del dibattito pubblico, ha voluto rendere omaggio all'ideatore di tale aereo.

Stamani così, presso la sala consiliare, si è tenuta la cerimonia in memoria dell'ingegner Alex Mazzoni, al quale è stata dedicata una targa nel palazzo municipale con tanto di fotografia che celebra quel magnifico ritrovato tecnologico a cui Finale deve molto.

Presenti anche la moglie, la professoressa Mafalda Mazzoni, e il figlio. Il P180 è famoso in tutto il mondo aeronautico e la sua flotta ha appena compiuto un milione di ore di volo.

Ad affermare l'importanza che il velivolo ha avuto per la storia della città è stato il sindaco, Ugo Frascherelli, mentre a evidenziare invece le caratteristiche tecniche ed il successo dello stesso, anche all'estero, ci ha pensato l'ingegner Antonella Puccio.