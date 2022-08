Le due Albisole unite dalla processione di Ferragosto "A Madonna du ma" (FOTO)

In occasione dell'Assunzione della Beata Vergine, come da consuetudine tutta albisolese, sì è tenuta oggi la processione del mare tra Albisola Superiore e Albissola Marina Un'iniziativa che con i suoi momenti di preghiera sul mare attira l'attenzione di tutti e smuove la spiritualità dei credenti, rappresentando anche un'iniziativa turistica peculiare delle due Albisole.

Il saluto dei bagnini, la partecipazione dei tanti che sono intervenuti in barca, a motore e a remi, in canoa o in sup e dei tanti cittadini e turisti affacciati sulla passeggiate ad omaggiare la Madonna sulla barca sotto le parole di don Germano Grazzini hanno reso l’impegnativa navigazione di ieri per via delle condizioni meteo marine, un momento importante di condivisione.

"Un plauso all'associazione Gruppo Pescatori Albisola Capo nella persona del suo presidente Flavio Beltrami per l'organizzazione, un ringraziamento alla Presidentessa dell'Associazione Il "Presepe Degli Abissi" Albisola. Elda Olin Verney per aver donato la corona dei fiori deposta sul presepe e alla partecipazione del collega consigliere comunale di Albissola Marina, Roberto Bragantini. L'appuntamento è al prossimo anno" ha detto l'assessore di Albisola Luca Ottonello.

"Nonostante la giornata incerta e il mare mosso, la Processione della Madonna dell’Assunta è stato un grande successo. Molti natanti, tantissima gente in passeggiata. Oltre alla benedizione alle due Albisole da parte del Parroco don Germano Grazzini, la processione ha sostato presso il Presepe degli Abissi dove un sub ha deposto un omaggio floreale alla statua della Madonna. Ecco le spettacolari immagini della Processione e dell’omaggio alla Madonna del Presepe. (i fiori sono stati successivamente recuperati per evitare qualsivoglia tipo di inquinamento ambientale)" ha continuato il presidente dell'associazione Gruppo Pescatori Albisola Capo Flavio Beltrami.