Elezioni, approvate le liste. Ecco i candidati del Pd in Liguria: niente ricandidatura per l'albenganese Vazio

Dopo una lunghissima direzione del Pd nazionale, che si è svolta questa notte, sono ufficiali i nomi dei candidati alla Camera e al Senato nella circoscrizione Liguria.

Sono l’ex ministro Andrea Orlando, il segretario regionale del Pd Valentina Ghio, il consigliere comunale Alberto Pandolfo e Aurora Lessi i candidati alla Camera alle elezioni politiche del 25 settembre.

Al Senato ci saranno invece Lorenzo Basso, la consigliera comunale genovese Cristina Lodi e Giancarlo Furfaro.

Per quanto riguarda il savonese, oltre alla Lessi non ci sarebbe invece spazio per il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti né per il deputato ingauno, già vice presidente Commissione Giustizia alla Camera, l'avvocato Franco Vazio.

Le posizioni di vertice dei "listoni" sono state comunicate questa notte al termine della lunga direzione del Pd nazionale, durante la quale il segretario Enrico Letta ha parlato di "sacrifici" nella scelta dei candidati dovuti principalmente al taglio del numero dei parlamentari ma anche "per esigenze di rinnovamento".

"Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti ma è stato impossibile - ha detto il numero uno dei dem - Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. Mi è pesato tantissimo. 4 anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Rispetto dei territori tra i criteri fondanti delle scelte".