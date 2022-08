Loano, Birba torna a casa: la gatta rubata in via Meceti è stata ritrovata dalla Polizia Locale

Lieto fine per la storia di Birba, la gatta rubata nei giorni scorsi in via Meceti a Loano.

A darne notizia è la Polizia Locale loanese: "Birba, gatta rubata a Loano alcuni giorni fa sotto casa, è stata ritrovata dalla Polizia Locale - si legge sulla pagina Facebook del Comando di Loano - Ora è con noi in Comando e sta per tornare dalla sua padrona".

"Le indagini in corso, grazie all'esame delle testimonianze e la segnalazione di una veterinaria, hanno condotto alla gatta che è stata così liberata dai nostri Agenti" hanno infine concluso dalla Polizia Locale.