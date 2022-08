Nuovo asilo nido a Stella, 520mila euro dal Ministero per riqualificare le ex scuole medie

Il Comune di Stella si è aggiudicato un bando del Ministero dell'Istruzione di 520mila euro per la realizzazione di un asilo nido, riqualificando il vecchio stabile delle scuole medie.



"Una grande opportunità per le famiglie e per il futuro del Paese e un restyling atteso da tanti anni che ora diventerà realtà" ha detto il sindaco Andrea Castellini.



"Complimenti e un grazie infinite ai nostri uffici che con impegno e dedizione ci permettono di arrivare a questi importanti risultati" prosegue il primo cittadino di Stella.



Il comune lo scorso febbraio aveva presentato la propria candidatura per l’attuazione di un progetto che aveva proprio come scopo la riconversione dell'edificio comunale di via Muzio da destinare a nuovo asilo nido.



L’immobile comunale da riqualificare dal punto di vista energetico e statico presenta un importante valore storico – culturale per la comunità stellese. Già sede di un asilo alla fine dell’800 fu la sede scolastica delle scuole medie fino a metà degli anni 2000.



"Nel comune al momento risiedono oltre 30 bambini nella fascia d’età 0-2 anni e la previsione di costituire un servizio educativo “asilo nido”, in maniera stabile permette di fornire un aiuto concreto alle famiglie - avevano specificato dal comune - Questo è ritenuto necessario e fondamentale per radicare le famiglie stesse sul territorio evitandone lo spopolamento o un tipo di presenza 'dormitorio' infruttuoso sia per la vita sociale, compresa quella scolastica (i gradi successivi al nido difficilmente vengono popolati se un bambino inizia un percorso in altre sedi), che per quella commerciale del paese, per alleviare gli impegni e favorire la partecipazione al mondo del lavoro ai genitori in modo sereno ed in linea con i principi socio-educativi dei paesi europei".