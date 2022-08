Dalla fotografia alla letteratura: nuovo poker di appuntamenti a Finale con CentoFiori

Poker di appuntamenti di varia natura, non solo letteraria questa volta, con la Fondazione CentoFiori e CentoFiori Eventi, in questa terza settimana di agosto.

Stavolta il centro pulsante delle attività proposte sarà Finalborgo, dove nel pomeriggio odierno (mercoledì 17, ndr) alle ore 18, presso l'Oratorio de' Disciplinanti nel complesso monumentale di Santa Caterina verrà inaugurata la mostra personale del fotografo finalese Roberto Vescovo (aperta dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 23 fino al 31 agosto) dal titolo "Una vita per la fotografia" (leggi QUI).

In serata invece, alle ore 21.15 nei locali della libreria CentoFiori di via Ghiglieri, a Finalmarina, spazio al reading poetico da "Il canzoniere" con l'insegnante e consulente filosofica genovese Cristina Dotto Viglino.

Una donna scrive ad un uomo, l’uomo risponde… Inizia in questo modo una fitta corrispondenza in poesia, la complicità di una trama che è amore ma insieme è racconto, affresco, dramma e commedia del vivere di ogni giorno, con l’avvicendarsi – fra i versi – di svariati altri temi, esistenziali, politici, filosofici. Come nota Luigi Surdich nella prefazione, se questo nuovo canzoniere fin dal titolo «richiede un appoggio alla tradizione letteraria», la sua originalità sta proprio nella peculiare genesi e nella struttura a due voci, che lo spinge ben oltre la dimensione lirica in direzione di una dialogata narratività. Le due voci, quella femminile e quella maschile, restano ben distinte, anche quando si inseguono nelle parole e fin nelle rime; paiono, a volte, volersi allineare su uno stesso piano espressivo, ma alla fine non possono che divergere nel differente modo di essere, di porsi di due caratteri. Così, alla leggerezza “classica” di lei va a contrapporsi la secchezza, quasi “espressionistica”, di lui, in un gioco di incastri di vita e di stile che non mancherà di affascinare i lettori.

Questo appuntamento si inserisce nell'ambito della ventisettesima edizione della rassegna "Un Libro per l'Estate" che prosegue nelle due serate successive, stavolta a Finalborgo nei Chiostri di Santa Caterina, sempre a partire dalle 21.15.

Giovedì 18 agosto si parlerà di alcuni dei più influenti magistrati italiani insieme al giornalista già editorialista del «Corriere della Sera» e vicedirettore di «Repubblica», Sergio Rizzo, autore di numerosi best seller tra cui "La casta", il quale presenterà il suo ultimo libro: "Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia".

Sono un centinaio, e quasi tutti sconosciuti. Eppure scrivono le leggi che regolano le nostre vite e decretano come applicarle: dalla materia giuridica del civile convivere fino alla più grande passione italiana, il calcio. Sono al vertice dei ministeri, dove a volte contano più degli stessi ministri. Le loro sentenze possono cambiare i destini di interi settori dell’economia nazionale, invalidare i risultati di un concorso pubblico, far decadere un presidente di Regione, cancellare la nomina di un procuratore della Repubblica. Presiedono i comitati delle grandi aziende commissariate, come l’Alitalia. E sono arbitri nelle liti fra enti pubblici e imprese private, con parcelle a parte. Da tempo immemore rappresentano la scheggia più autoreferenziale e intoccabile della magistratura, la più vicina alla politica. Sono i consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo duro del potere in Italia. In questa inchiesta inedita ed esplosiva Rizzo svela storie, protagonisti, conflitti d’interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e potente del Paese.

Si concluderà la settimana venerdì 19 con un altro giornalista, già inviato in Europa e Medio Oriente e autore di una dozzina di saggi su questione islamica, politica internazionale, immigrazione, giustizia e di due romanzi.

Carlo Panella presenterà "Elogio del sovranismo. Per un'Europa delle patrie". «Qual è il fattore di deterrenza di cui dispone l'Unione Europea nei confronti della Russia? Questa domanda ci deve lasciare pensosi: abbiamo missili, navi, cannoni, eserciti? Al momento no. Noi europei abbiamo al massimo qualche fattore di deterrenza di tipo economico. Ma chiediamoci un momento: se noi vogliamo prendere sanzioni che comprendono anche il gas, siamo capaci di farlo? Siamo forti abbastanza? È il momento giusto? Chiaramente la risposta è no». Mario Draghi L'unificazione economica, di mercato e della moneta dell'Europa ha dato il massimo. I vertici europei solo su questo terreno producono decisioni e strategie. Invece, ogni scelta politica è rimandata, soprattutto a fronte di drammatiche crisi.

A questa Europa manca il cervello, manca l'anima, manca il cuore.Si onora il totem di uno Stato Europeo che non si farà mai, perché, in fondo, nessuno lo vuole: ogni stato e ogni popolo difende gelosamente la sua sovranità.Questa finzione, questa retorica aspirazione a uno Stato Europeo impraticabile e non voluto è la grande malattia dell'Europa. È il suo freno.Unica via d'uscita: un'Europa confederale.