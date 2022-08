Alassio, Bonus Badanti: la Regione Liguria ha pubblicato il nuovo avviso

Il Servizio Politiche Sociali del comune di Alassio informa che la Regione Liguria ha pubblicato un avviso rivolto alle famiglie per accedere al “bonus badanti”. La misura ha l’obiettivo di incrementare il numero di persone non autosufficienti che potranno ricevere assistenza indiretta e per garantire loro la necessaria assistenza personale per il mantenimento presso il proprio domicilio.

Il bonus è rivolto a persone adulte residenti in Liguria non inserite in strutture residenziali, con ISEE socio sanitario fino a 35.000 euro, con invalidità civile riconosciuta al 100% art. 3, c. 1 o c. 3 e non beneficiarie di misure regionali per la non autosufficienza quali ‘Vita Indipendente’, ‘Gravissima disabilità’, ‘Dopo di Noi’. I beneficiari del contributo si devono impegnare ad assumere il/la badante con un contratto di lavoro oppure di avvalersi di un’impresa specializzata.

L’importo per il bonus di inclusione per l’assunzione di badanti è fissato in: 500 euro mensili per coloro che non percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza, 150 euro mensili per coloro che percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza. Il contributo viene riconosciuto per un ammontare massimo di 12 mensilità, ivi comprese mensilità antecedenti all’avviso, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2022, purché le spese sostenute per badanti siano rendicontabili con le modalità previste dall’avviso stesso.

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione redatta esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 02/08/2022 sino alla data del 31/10/2022 e verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo di FI.L.S.E. S.p.A. dedicato: infobandi@filse.it