Alassio, ok al progetto per completare la ristrutturazione dei vicoli del centro storico

Si completa con la delibera approvata dalla Giunta Comunale alla vigili di Ferragosto l'impegno per il completamento del rinnovo delle pavimentazioni dei vicoli del centro storico cittadino.

"Dopo l'intervento sui tre vicoli di Borgo Coscia - spiega Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio - nei giorni scorsi abbiamo approvato il progetto relativo a Vico Alciati, Vico Palestro e Vico Pastrengo, andando così a completare il rifacimento di tutti i vicoli che si affacciano sul litorale alassino: un impegno che ci siamo assunti all'inizio del mandato e che anno dopo anno abbiamo portato avanti e che completeremo nel prossimo autunno".

Con il rifacimento della pavimentazione è previsto anche l'ammodernamento della rete di raccolta delle acque bianche e l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti, in modo da uniformare le caratteristiche del borgo all'epoca storico-culturale nonché per la riqualificazione funzionale ed estetica dei vicoli, in completa analogia alle opere già recentemente realizzate in tutto il territorio comunale.

"Un impegno di spesa - aggiunge Invernizzi - di oltre 160mila euro, finanziato con fondi di bilancio. Ora il progetto, come già per tutti gli altri casi, dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni previste sia ex Vincolo di Bellezza d'insieme, in quanto la zona del 'Budello' viene considerata di 'interesse pubblico in quanto nucleo caratteristico dell'antico centro', sia ex fascia di rispetto di 300metri dalla linea di battigia. Ottenuti i permessi si procederà con la gara di appalto e la consegna del cantiere, ragionevolmente entro l'autunno prossimo".