Auto ribaltata sulla A10, 30enne trasportata in ospedale: traffico in tilt tra Andora e San Bartolomeo

Un’auto si è ribaltata per cause in via di accertamento nel pomeriggio di oggi all’interno di una galleria sull’A10 nel tratto tra le uscite di San Bartolomeo al Mare e Imperia Est direzione Ventimiglia.

All’interno della Peugeot viaggiava una donna di 30 anni che è stata trasportata da un mezzo della Croce Bianca di Andora al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia in codice giallo intervenuto insieme all’automedica del 118.

Una pattuglia della polizia penitenziaria di passaggio si è fermata a prestare i primi soccorsi alla malcapitata e per regolare il traffico in attesa che i colleghi della Polstrada raggiungessero il luogo del sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia per mettere in sicurezza la macchina.

In seguito al sinistro, Autostrada dei Fiori segnala coda di 3 km tra Andora e San Bartolomeo in direzione Francia.