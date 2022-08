Ceriale, nuovo blitz dei carabinieri nell'Area T1: 8 cittadini stranieri irregolari denunciati

Nuova ispezione all’alba di questa mattina (18 agosto, ndr) da parte dei carabinieri di Ceriale, supportati dalla sezione operativa e radiomobile della Compagnia di Albenga e in collaborazione con le polizie locali cerialese e di Loano, all'interno del complesso edile noto come “Area T1” nell'ambito dei servizi di controllo delle aree degradate e abbandonate, spesso rifugio di sbandati e spacciatori.

Le operazioni, durate alcune ore, hanno permesso di individuare alcuni nascondigli utilizzati sia come bivacco dagli extracomunitari, sia per nascondere sostanze stupefacenti e merce rubata.

A conclusione della bonifica sono stati identificati 8 cittadini stranieri di nazionalità marocchina, irregolari sul territorio nazionale, tutti noti alle forze dell’ordine per aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e alla legge sugli stupefacenti, che bivaccavano all’interno di alcune stanze del complesso, munite, in alcuni casi, di porte in legno con lucchetto.

I soggetti sono stati tutti accompagnati in caserma per le attività di fotosegnalamento e, al termine degli accertamenti, sono stati tutti denunciati per occupazione e invasione di terreni ed edifici, irregolarità all’ingresso sul territorio nazionale.

A uno di loro contestati anche reati di furto d'energia elettrica, ricettazione di merce rubata e detenzione finalizzata allo spaccio di 47 grammi di hashish.

I controlli delle aree abbandonate e degli stabili in disuso sono costantemente monitorati dai carabinieri della compagnia di Albenga al fine di un controllo capillare del territorio.