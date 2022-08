Tigullio, Vigili del fuoco al lavoro senza sosta per l'ondata di maltempo

Giornata di lavoro intenso per i Vigili del fuoco di Genova, che sono impegnati fin dall'alba in interventi nella zona del Tigullio, colpita dalla violenta ondata di maltempo. Sono più di un centinaio le chiamate arrivate in centrale per interventi di portata varia: alberi caduti, rami pericolanti, dissesti statici, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà.

Durante il pomeriggio è stato necessario anche l'intervento di una squadra di Savona per riuscire a tenere sotto controllo i danni.

L'allerta meteo gialla su tutta la Liguria terminerà a mezzanotte anche se, al momento, sembrerebbe scongiurato il pericolo di nuove perturbazioni di vasta portata.