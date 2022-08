Sono "made in Val Bormida" le opere consegnate al "Premio Internazionale Fedeltà del Cane": a realizzarle l'artista Monica Porro (FOTO)

Sono "made in Val Bormida" le opere consegnate come premio durante l'edizione 2022 del "Premio Internazionale Fedeltà del Cane" svoltosi lo scorso 16 agosto nella caratteristica cornice della piazzetta della chiesa di San Rocco, frazione di Camogli che ha celebrato il suo Santo Patrono, protettore dei cani e dei viandanti.

Ogni anno vengono premiati cani che si sono distinti per amore e coraggio, e anche nell'edizione di quest'anno non sono mancate storie incredibili e commoventi.

A realizzare i premi è stata l'artista valbormidese Monica Porro: le sue opere sono andate al fotografo Andrea Cisternino, impegnato a Kiev dove ha aperto il suo rifugio per animali e che da anni combatte per la loro salvaguardia, continuando tutt'ora nonostante la guerra, e anche alle scuole di Camogli.

In particolare quest'ultimo è un dipinto su legno che rappresenta il rapport tra umani e quelli che sono comunemente considerati come i migliori amici dell'uomo.

"Per me è stata una giornata potente ed emozionante perché oltre ad ascoltare dal vivo tutte queste storie di vita (e vedere tanti cagnolini) ho potuto dare il mio contributo attraverso la mia pittura" spiega l'artista che ha consegnato personalmente il premio a Cisternino. "Sentir raccontare da lui la sua storia è stato potente e mi sono sentita fortunata in tantissimi sensi diversi".

"Ho pensato tanto durante il rientro a casa, perché con questi premi ho fatto un pezzettino della mia parte, col desiderio di rendere più bello il mondo che mi circonda (non vorrei sembrare presuntuosa, lo faccio nel mio piccolo, come possiamo fare tutti), ma sto pensando a una piccola iniziativa per fare di più" conclude Monica.