Albenga, Bastia in Festa: una sagra di tre giorni con buona cucina e la musica dei dj

Bastia in Festa: ecco la sagra che si terrà venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto nella frazione albenganese.

Sebbene per motivi organizzativi quest’anno non sia stata predisposta la tradizionale Sagra di Burgu, la Confraternita Santa Croce e l’Asd Bastia si sono unite per la frazione e hanno deciso di organizzare un evento di tre giorni nella piazza della chiesa.

L’iniziativa avrà lo scopo principale di raccogliere fondi per ristrutturare l’oratorio, edificio storico del 1400, organizzare eventi per i bambini e le persone anziane della parrocchia durante l’anno, e supportare l'Asd Bastia pattinaggio, realtà sportiva di riferimento per molti giovani.

Non solo, infatti sarà sicuramente occasione di ritrovare, dopo due anni di Covid, lo spirito di comunità e la voglia di stare insieme che da sempre unisce la borgata di Bastia.

“Siamo molto felici di questa iniziativa portata avanti dalla Confraternita e dall’Asd Bastia per il paese -affermano i consiglieri Camilla Vio e Mirco Secco -. I fondi che saranno raccolti saranno investiti per la ristrutturazione dell’oratorio e la squadra di pattinaggio, importante punto di aggregazione e di riferimento per i bambini e i giovani della frazione. Ringraziamo di cuore gli organizzatori per aver organizzato questa sagra che sarà occasione di divertimento e aggregazione”.

L’appuntamento è per il 26-27-28 agosto a partire dalle 19.30 presso la piazza della Chiesa a Bastia con la buona cucina e la musica dei dj.