Albissola Marina, con Assonautica per raccogliere mozziconi in spiaggia

Quarto appuntamento nell'ambito del programma di Assonautica Provinciale di Savona "Proteggiamo il mare - Estate 2022", che prevede la raccolta di mozziconi sulla spiaggia e nei dintorni lunedì 22 agosto alle 9 ad Albissola Marina, presso la spiaggia libera "La Flaca" (vicino alla spiaggia attrezzata).

“Se pensiamo che un singolo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri di acqua e che il filtro, non essendo biodegradabile, si scompone e sminuzza rimanendo nel mare per sempre con il suo carico di sostanze altamente tossiche possiamo comprendere l'immane portata delle conseguenze di un gesto solo apparentemente trascurabile come quello di disfarsi di un mozzicone” (dal report di Marevivo).

“Ami il mare e vuoi proteggerlo? Vieni anche tu!”, è l’invito dei membri di Assonautica.

Sono necessari i guanti ed è consigliato il retino o la pinza per raccogliere.

L'evento e aperto a tutti ed è molto gradita la presenza dei bambini.