Nuovo Lidl a Pietra, il sindaco precisa: "Tempi più lunghi per nuovo iter richiesto dalla società stessa"

"Ci sorprendono sempre, su ogni argomento, le interpretazioni creative del Consigliere di minoranza Mario Carrara. Nel suo plauso, diffuso ieri a mezzo stampa, per l’inizio dei lavori per il nuovo supermercato della Lidl, lascia chiaramente intendere che l’Amministrazione comunale abbia ritardato l’iter burocratico e imposto prescrizioni tali da costringere la Lidl a modificare il progetto presentato, con conseguente allungamento dei tempi. Le cose non stanno affatto come rappresentate dal consigliere Mario Carrara". Così in una nota il sindaco di Pietra, Luigi de Vincenzi, sulla questione sollevata nella giornata di ieri dal consigliere comunale del gruppo "Centrodestra".

"Come ben sa, perché oggetto di una risposta data in Consiglio Comunale a una sua mozione di fine luglio 2020 - ricorda il primo cittadino - a imporre un nuovo iter procedurale alla pratica non sono state le modifiche al progetto richieste ma, a fronte delle indicazioni fornite da Regione Liguria nella Conferenza dei Servizi del 20 maggio 2019 relativamente al mutato contesto normativo di riferimento e alla luce delle recenti sentenze del TAR ligure, è stata scelta della Società Lidl Italia Srl richiedere l’inizio di un nuovo iter amministrativo, una volta resasi conto che la pratica in argomento sarebbe stata viziata (trattandosi di variante urbanistica) dalla mancanza della verifica di assoggettabilità a VAS (verifica ambientale strategica) e, quindi, con grande possibilità di impugnativa e annullamento (cosa già preannunciata da un ricorso dei vicini)".

"Questa ennesima e gratuita distorsione della realtà, palesa, ancora una volta, la poca incidenza delle innumerevoli mozioni del consigliere Mario Carrara, evidentemente pretestuose, e il conseguente svilimento di quella sana e costruttiva dialettica fra le parti, necessaria al corretto funzionamento delle istituzioni democratiche" conclude il sindaco De Vincenzi.