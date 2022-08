Al via dalle spiaggie la campagna elettorale della Lega Giovani: il 20 agosto al Prolungamento a Savona

Volantinaggio e distribuzione di gadget per sensibilizzare ed informare le persone sui temi contenuti nel programma elettorale della Lega in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

L'iniziativa promossa dalla Lega Giovani nella giornata di sabato 20 agosto presso la spiaggia libera del Prolungamento di Savona.

"Continueremo ad essere sul territorio anche durante le ferie estive per condividere le nostre proposte su lavoro,famiglia, università ed ambiente" - spiega un comunicato del Coordinatore Regionale Lega Giovani Liguria Giuseppe Grisolia.

"Per Letta e il PD le priorità sono droga libera e cittadinanza facile, per me sono meno tasse (Flax Tax) e più lavoro soprattutto per i giovani, questi i motivi per il quale durante il weekend sarò a fianco dei giovani su diverse province della nostra Liguria" conclude il coordinatore Grisolia.