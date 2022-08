Meeting di Rimini, saranno le trofie al pesto e la granita al basilico e al limone delle Cinque Terre a rappresentare la Liguria

Dopo la focaccia al formaggio e la limonata del Tigullio protagoniste dell’edizione 2021, quest’anno a rappresentare le eccellenze culinarie allo stand di Regione Liguria al Meeting di Rimini, che si svolgerà dal 20 al 25 agosto presso la Fiera, saranno le trofie al pesto e la granita al basilico e al limone delle Cinque Terre.

“La promozione della nostra regione – spiega il presidente della Regione Liguria - passa anche da vetrine come questa e da campagne promozionali che permettono alla Liguria di mettersi mostra, esaltando le bellezze e le eccellenze del territorio. Quest’anno porteremo a Rimini i nostri sapori più tradizionali, dalle trofie al pesto alla granita, al limone delle Cinque Terre e al basilico. Proprio il basilico è il simbolo e la bandiera della nostra terra, con il suo sapore e suo inconfondibile profumo, mentre il pesto è la salsa più conosciuta al mondo dopo quella al pomodoro. Non possiamo parlare di un semplice condimento perchè all'interno dello scrigno del mortaio c'è l’essenza della nostra Liguria e della tradizione italiana”.

“In questi anni – spiega ancora il presidente della Regione -, anche grazie alle campagne di promozione del territorio, siamo riusciti a valorizzare i prodotti della nostra terra, mentre anche quest’anno la Liguria si conferma capofila nella ripartenza del turismo. Se l’anno scorso abbiamo afferrato il rimbalzo quest’anno i numeri assumono un significato ancora più importante perché ci dicono che siamo riusciti a confermarci tra le mete più apprezzate d’Italia con presenze da record, mentre il dato più incoraggiante è sicuramente il ritorno degli stranieri, anche da paesi non confinanti”.

Durante il Meeting di Rimini, il presidente della Regione parteciperà al convegno “Il Pnrr, sviluppo e valorizzazione del territorio” in programma lunedì 22 agosto alle ore 17.

Saranno presenti al Meeting anche l’assessore all’Istruzione e l’assessore alle Infrastrutture.