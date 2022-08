Pietra Ligure, domenica 21 agosto lo spettacolo itinerante “Street Magic Show”

Continua la grande estate di Pietra Ligure all’insegna del divertimento.

Domenica 21 agosto tornano protagoniste le emozioni con lo spettacolo itinerante “Street Magic Show”, un vero e proprio percorso tra maghi, prestigiatori e illusionisti che, a partire dalle ore 21.00 e fino circa alla mezzanotte, animerà tutto il centro storico di Pietra Ligure.

5 “location” (piazza San Nicolò, Piazza Vecchia, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Castellino e via Matteotti) per 5 artisti (Ago il Mago, Gaspar, Alex Rivetti, Mago Gentile, e Massimo Ivaldo), per una esperienza unica e suggestiva, tutta da vivere, declinata in 5 esibizioni diverse e peculiari, che andranno in scena contemporaneamente ma ripetute 3 volte ad orari prestabiliti.

Una serata imperdibile, dove protagonisti saranno i sogni, lo stupore, la meraviglia, la poesia, la fantasia e il talento per uno spettacolo davvero per grandi e piccini.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure, è organizzato dall’Associazione delle attività produttive “Facciamo Centro”.