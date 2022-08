Politiche 2022, ecco i nomi della Lega per gli uninominali: Rixi alla Camera, Pucciarelli per il Senato

Sono arrivate le scelte della Lega per quelli che saranno i suoi rappresentanti nelle liste che concorreranno il prossimo 25 settembre alle elezioni per scegliere il nuovo Governo.

Poche le sorprese rispetto a quanto annunciato dal segretario Matteo Salvini nelle scorse ore, anche in Liguria, per i collegi uninominali: per la Camera dei Deputati il posto è del numero uno del Carroccio ligure Edoardo Rixi, mentre al Senato candidata la spezzina Stefania Pucciarelli.

Per il deputato 48enne genovese si tratta di una conferma, come detto, dopo le esperienze romane come sottosegretario, vice ministro e componente dell'apposita commissione sempre in materia di infrastrutture e trasporti (di cui è responsabile nazionale del partito). Può vantare inoltre un'esperienza come assessore regionale allo Sviluppo economico.

Conferma anche per Pucciarelli: 55 anni di Santo Stefano Magra è senatrice e sottosegretario alla Difesa uscente, con esperienze nelle commissioni Difesa e Politiche Ue, oltre a essere responsabile del dipartimento Difesa Lega in Liguria.

“Sarà riconfermata tutta la squadra della Lega di governo. Fra i nuovi innesti è sicura la presenza di diversi sindaci e poi sono orgoglioso di alcuni sì della società civile”, aveva dichiarato nelle scorse ore Salvini.

Insomma, per sapere se i parlamentari liguri uscenti saranno confermati o meno, oltre a conoscere le "new entries", servirà attendere la comunicazione dei collegi plurinominali.