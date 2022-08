Politiche 2022, l'ex sindaco di Stella Marina Lombardi candidata alla Camera per il centrosinistra

Lo comunica in una nota la segreteria regionale Liguria Partito Socialista Italiano , che aveva lanciato già la sua candidatura alle europee del 2014 (leggi QUI ): " Nella lista Pd Italia democratica e progressista , partecipata anche dal Psi , Articolo uno e Demos , Marina Lombardi porterà la tradizione socialista e rappresenterà i liguri del ponente ".

La socialista Marina Lombardi, già sindaco di Stella per due mandati e membro del Consiglio Nazionale del Psi , sarà candidata per l'intera coalizione di centrosinistra nel Collegio uninominale 1 alla Camera che comprende le città di Savona e Imperia .

"Una candidatura autorevole che segna un chiaro riconoscimento per i socialisti liguri e costituisce al contempo un significativo ed importante contributo del Psi alla lista e alla coalizione di centro sinistra per l’impegnativa sfida delle politiche. Infrastrutture, lavoro stabile e sicuro, turismo, sanità pubblica, sociale saranno i principali punti della battaglia elettorale di Marina Lombardi candidata della coalizione di centrosinistra alla Camera per il collegio uninominale Liguria 1" conclude il partito.