Ucraina, Rixi duro con Fratoianni: "Avete la faccia come il culo, Giachetti aveva ragione"

“Quando leggo le dichiarazioni deliranti di Fratoianni mi vengono in mente le parole di Roberto Giachetti a una direzione del Pd: ‘Avete la faccia come il culo’. E Giachetti di sinistra se ne intende. Fratoianni dovrebbe fare un esercizio di introspezione e chiedersi perché lui ha presentato risoluzioni contro l’invio di armi in Ucraina, perché ha votato contro l’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, perché ha votato la sfiducia a Draghi più di 50 volte. Per poi fare coalizione col Pd pur di ottenere una poltroncina per i prossimi 5 anni all’opposizione. Io credo che Giachetti avesse ragione e il 25 settembre cambierà la musica col centrodestra al governo”.