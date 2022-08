Votazioni M5S, nessun savonese in corsa. Meles: "Da Ventimiglia ad Arenzano senza parlamentari, grave danno per Savona"

"Vi ringrazio di cuore per il sostegno, purtroppo però non sarò in lista".

È deluso il capogruppo in consiglio comunale a Savona del M5S Manuel Meles, candidato alle parlamentarie pentastellate che a seguito dell'esito del voto non è risultato essere in corsa per un posto nell'uninominale alla Camera per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Il presidente Giuseppe Conte precisa di riservare la valutazione, sentito il Garante, la compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali.

"Questo significa che un intero territorio, da Ventimiglia ad Arenzano, sarà senza parlamentari del M5S, con un grave danno per la nostra Savona e le istanze del nostro territorio - ha detto Meles che ha raccolto 137 voti alla Camera, ottavo totale - Voglio tranquillizzarvi: il mio impegno in Consiglio comunale non verrà meno, ci sono tante questioni ancora irrisolte, come pulizia, mobilità, servizi. Il mio impegno per la nostra città non cambia e non cambierà mai".

Ieri in tarda serata sono quindi usciti i tanto attesi risultati delle votazioni sul portale del Movimento, ma nessun savonese degli 8 in corsa tra Camera e Senato ha raccolto i voti sufficienti.

Rimangono fuori Rodolfo "Rudy" Sanna, 46 anni di Loano, candidato alle ultime elezioni regionali, istruttore informatico in comune a Savona; Marcello Caviglia, 59 anni di Varazze, per anni dipendente della centrale termica di Vado, era in lista alle ultime comunali con Meles; Giampiero Garavagno di Alassio, 62 anni; Alessio Marri, 39 anni di Savona, reporter di guerra fino al 2016, esperto in teorie della comunicazione, attualmente promoter di eventi sportivi; Andrea Patrucco, 33 anni di Albenga, agente assicurativo; Alessandro Pedrini, 47 anni di Savona.

Al Senato Pier Francesco Soleti, 50 anni di Alassio, avvocato internazionalista (163 voti).

In Liguria, quindi per il Senato, il consigliere Luca Pirondini conquista 787 voti, risultando così il più votato. Dopo di lui Antonio Barbera e Renato Utique, rispettivamente con 336 e 299 voti.

Alla Camera dei Deputati, al primo posto c’è l’ex sottosegretario Roberto Traversi, che ha ottenuto 555 voti, seguito da Federica Giorgi e Laura Risso con 360 e 252 voti.

Il presidente Giuseppe Conte si candiderà come capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio).