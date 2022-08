Nuovo primario di Neurologia, Cinzia Finocchi si aggiudica il concorso

Il reparto di Neurologia ha il suo nuovo primario. Ad aggiudicarsi infatti il concorso è stata la dottoressa Cinzia Finocchi che ha sbaragliato la concorrenza del direttore uscente facente funzioni Emanuele Arena e Federico Centanaro, responsabile della Neuroelettrofisiologia.

Lo scorso 14 luglio era stata disposta dall'Asl2 l'ammissione di 8 candidati e la nomina della commissione di valutazione e nel verbale della selezione del 3 agosto è stata predisposta la terna finale dei candidati per l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa nella disciplina Neurologia, per la direzione della Struttura Complessa Neurologia P.O. Levante dell’azienda sanitaria locale savonese.

Finocchi, per anni in servizio all'ospedale San Martino di Genova, aveva raccolto 68.246 punti rispetto ai 51.754 di Arena e i 50.210 di Centanaro, diventando così la nuova direttrice per 5 anni del reparto.

Un passo avanti così per la prossima riapertura del centro ictus dell'ospedale San Paolo prevista per settembre, dopo diversi slittamenti negli ultimi mesi.

Al termine dei lavori il centro avrà 4 posti con monitoraggio 24 ore su 24 del paziente, e sarà posizionato all’interno di Neurologia. Il reparto, che temporaneamente è stato collocato al 1° piano del Monoblocco per attivare aree di degenza destinate all’assistenza di pazienti Covid e ora è dotato di 19 posti letto dei quali 2 riabilitativi, verrà trasferito al 7° piano del monoblocco con una dotazione di 24 posti letto (compresi i 4 del Centro Ictus), in locali completamente ristrutturati, che saranno ultimati e completati a fine luglio 2022, per un importo lavori di circa un milione e 400 mila euro.

"Confermo che il cronoprogramma è rispettato, sono arrivati gli arredi e i lavori sono conclusi, il mese di agosto servirà per il montaggio e a finire le fasi di collaudo - avevapuntualizzato Damonte Prioli durante la terza commissione consiliare in comune a Savona di inizio agosto - nel mese di settembre non potendo procedere all'assunzione completa degli specializzandi che non hanno accettato, procederemo con la riorganizzazione per far sì che al settimo piano venga attivato. Attualmente comunque l'assistenza ai pazienti che hanno necessità di essere monitorati viene svolta negli attuali locali di Neurologia".

Per potenziare ulteriormente la struttura, è prevista l’assunzione di 2 Neurologi, 2 infermieri e 2 OSS.