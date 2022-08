Controlli dei carabinieri, 4 arresti e 10 denunce: cinque persone multate per guida pericolosa e cinque le patenti ritirate

Fine settimana ricco di controlli da parte delle stazione dipendenti della Compagnia di Alassio che in ogni ambito territoriale ha dispiegato pattuglie a piedi, pattuglie automontate, personale del nucleo cinofili e il 15 NEC di Villanova D’albenga.

Posti di blocco sono stati eseguiti nei punti nevralgici del territorio, nelle arterie principali e sono state controllate le zone periferiche della giurisdizione, i casolari abbandonati, nei pressi dei scali ferroviari, nei parcheggi circostanti e nei parchi pubblici.

Controlli sono stati effettuati inoltre all’interno di locali pubblici allo scopo di dissuadere eventuali consumo di alcolici in modo smodato, in particolare nei confronti di minori.

Personale in borghese si è mimetizzato all’interno delle spiagge allo scopo di individuare eventuali movimenti strani e sospetti di persone, soprattutto scoraggiare male intenzionati che recano disturbo, con il loro comportamento esagitato, ai turisti.

Sono 4 le persone tratte in arresto, 10 persone denunciate in stato di libertà, 200 le persone identificate, 150 i mezzi controllati, 5 dei quali multati per guida pericolosa, 7 rimossi perché, su segnalazione di cittadini, erano parcheggiate nei pressi di abitazioni con “Passo Carrabile”, ed ostruivano il passaggio.

Cinque invece le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, guida con patente scaduta, guida con patente sospesa. 10 invece gli esercizi pubblici controllati.

Il presidio del territorio da parte dei reparti dipendenti, nel proprio ambito territoriale, continuerà e sarà intensificato nelle ore notturne del fine settimana.