Perdono il controllo del monopattino e finiscono contro un muro: 13enne trasportato in elicottero al Gaslini

Perdono il controllo del monopattino elettrico e vanno a sbattere contro un muro.

L'incidente sarebbe avvenuto a Varazze intorno alle 23.30 di ieri in via Bagnasco ed immediato è stato l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Rossa varazzina e l'automedica del 118 che hanno soccorso i due giovani di 13 e 14 anni.

Il più grave, per il quale è stato disposto l'ausilio dell'elisoccorso Grifo, è stato trasportato con un trama toraco-addominale in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova. Illeso l'amico.

Sul posto è giunta anche la polizia per i rilievi del caso.

A Borgio Verezzi intorno alle 23.00 in via XXV Aprile invece sempre protagonista un monopattino ma per uno scontro contro uno scooter.

Immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce Bianca di Borgio e di Pietra Soccorso. I feriti sono stati trasportati rispettivamente in codice verde e giallo all'ospedale Santa Corona.