Savona, controllo dei carabinieri in Piazza del Popolo: denunciato per possesso di hashish, cocaina e contanti

Nei mesi estivi, anche in ragione del considerevole afflusso turistico della zona, sono stati intensificati i controlli con finalità preventiva da parte dei Carabinieri della Compagnia di Savona nelle zone più sensibili del comune di Savona e nei vari comuni della zona costiera.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona, durante uno specifico servizio hanno controllato circa 10 persone in Piazza del Popolo.

Durante il servizio, è stato fermato un cittadino straniero che era in possesso di circa 30 grammi di hashish, cocaina e denaro contante, presumibile provento di attività delittuosa. Il giovane, di conseguenza, è stato deferito in stato di libertà per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello stesso servizio, sono stati controllati e successivamente segnalati alla Prefettura di Savona, come assuntori di sostanze stupefacenti, altri due cittadini stranieri trovati in possesso complessivamente di circa 25 grammi di hashish.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" spiegano dal comando dei carabinieri della stazione di Savona.