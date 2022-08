Savona, vandalizzata un'auto in via Alessandria: il proprietario era scappato dall'Ucraina con la famiglia

Un'auto vandalizzata con una scritta, una Z impressa su una fiancata, possibile riferimento alla lettera impressa sui tank e sui mezzi della Russia, diventata un simbolo della guerra in Ucraina.



L'atto vandalico è stato effettuato probabilmente nella notte sul mezzo, parcheggiato in via Alessandria a Savona, il cui proprietario, un cittadino savonese, lo scorso 24 febbraio era scappato con la sua famiglia, la compagna e tre figli di 15, 8, 7 anni, da un paese a 100 km da Kiev a causa del conflitto.



Da due anni viveva in Ucraina con i suoi familiari e la guerra gli ha portato via tutto: dalla abitazione, al negozio che aveva aperto da poco, distrutti dalle bombe.



Arrivati a Savona dopo tre giorni di viaggio la catena della solidarietà non si era fatta attendere: sui social, soprattutto sulla pagina Facebook Savona é, erano state diverse le persone che si erano rese disponibili ad aiutarli, anche perché nelle valigie avevano messo lo stretto indispensabile, lasciando il resto nella loro casa in Ucraina.



Dopo 6 mesi però un accaduto compiuto da ignoti che fa riflettere: anche perchè quella Z sta, secondo il ministero della Difesa russo, a 'Za pobedu', 'Per la vittoria', utilizzata sempre di più con l'intento di mostrare il sostegno all'invasione del presidente russo Vladimir Putin. La lettera caratterizza inoltre anche un numero sempre più ampio di automobili in Russia.

Nel frattempo sui social in diversi si stanno attivando per aiutare il proprietario a risistemare la sua auto.