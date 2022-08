Somministrazione alcol a minori, sospesa per dieci giorni dal Questore l'attività di un locale di Albenga

Continua l’intensificazione dell’attività di prevenzione, messa in atto dal Questore di Savona, per garantire il divertimento in condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile, anche al fine di prevenire e contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori.

In questo ambito si inserisce il provvedimento, emesso dal Questore di Savona, con il quale sospende per dieci giorni, ai sensi dell’articolo 100 TULPS, l’attività di pubblici trattenimenti danzanti e l’annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti di un locale di Albenga.

L'atto, notificato ieri sera dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e dai Carabinieri di Albenga, è stato adottato in esito a diversi interventi effettuati da questi ultimi, nel corso dei quali è stata anche accertata la somministrazione di alcol a minori.

Il locale era già stato destinatario dello stesso provvedimento il 6 luglio scorso, in quell’occasione l’attività della discoteca era stata sospesa per sette giorni, principalmente per irregolarità relative al superamento dei limiti di capienza.

"Massima attenzione sarà rivolta quindi, anche nei prossimi giorni, ai controlli degli esercizi pubblici, in particolare a quelli notturni, per consentire il divertimento dei giovanissimi in piena sicurezza" dicono dalla Questura di Savona.