Elezioni, sarà Katia Piccardo la candidata del PD del collegio genovese di ponente

Sarà la Sindaca di Rossiglione Katia Piccardo la candidata del PD del collegio genovese di ponente, che comprende parte della Provincia di Savona, il Ponente genovese, le Valli Stura, Orba e Leira passando per l'alta e bassa Valpolcevera. La firma che ha reso ufficiale la notizia è avvenuta ieri, davanti al notaio: 38 anni, sindaca da 8, Piccardo sembra essere una scelta che mette d’accordo un Pd che ancora non ha trovato la quadra per il candidato del collegio di Levante.

Intanto, la Sindaca scrive su Facebook di essere onorata ed emozionata per questo riconoscimento: “La prima volta in cui sono stata eletta come più giovane Consigliera o quando la mia Comunità mi ha onorata nel diventare la prima donna Sindaco della Valle Stura, non avrei mai pensato che un giorno avrei sottoscritto la mia accettazione a candidarmi alla Camera dei Deputati (collegio uninominale 2). Un vero onore, un riconoscimento che emoziona quella bimba che guardava al Nonno contadino, che si appassionava all'Amministrazione pubblica, come al suo Maestro di vita.

Una sfida davvero difficile e in salita, in cui avrò, avremo (con tutta la squadra) bisogno di tutto il vostro sostegno.

Ringrazio di cuore il Partito Democratico e tutta la coalizione per la fiducia.

In un momento così difficile per il Paese mi è stato chiesto di dare il mio piccolo contributo ed ho deciso di accettare, mettendomi a disposizione in uno dei frangenti più critici della recente storia italiana.

Ce la metteremo tutta per provare a portare le istanze delle nostre terre, della Liguria (così flagellate dal dissesto idrogeologico, dalle criticità infrastrutturali, dalle crisi economiche e industriali, dalle emergenze ambientali) in Parlamento.

Per lottare contro l'isolamento, contro le carenze sanitarie, contro il precariato, per una Scuola più competitiva, per maggiore sicurezza sul lavoro, per politiche giovanili, di genere e sociali, degne di essere chiamate tali.

Inizia un nuovo difficilissimo, ma avvincente cammino”.