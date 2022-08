In Liguria puoi prendere un autobus per ‘ano’, scoprire utilizzi alternativi delle bottiglie di plastica, coccolare lo sguardo con ecomostri o piste ciclabili in stile berlinese, scoprire improbabili sodalizi tra supereroi e, infine, divertirti come mai prima d’ora con matte feste in spiaggia.

Da Sarzana a Latte la Liguria è una continua sorpresa e l’attore Alessandro Arcodia ha raccolto le peculiarità della nostra terra in un video che sta girando da qualche giorno su Instagram e TikTok.