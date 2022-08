Spotorno, scatta la decima edizione di «Scienza Fantastica»: si parte con Emilio Cozzi

Emilio Cozzi, giornalista e noto divulgatore di cultura digitale e tecnologica, dal 2019 direttore della sezione Space economy di Forbes Italia sarà il protagonista, questa sera a Spotorno, della decima edizione di «Scienza Fantastica», festival organizzato dal Comune di Spotorno, dedicato alla scienza e alla fantascienza, che proseguirà fino a domenica 28 agosto.

Il festival si avvale del patrocinio istituzionale della Regione Liguria, della Provincia di Savona e delle aziende Thales Alenia Space e Altec, (tra le più importanti realtà italiane in campo aerospaziale) e dell’agenzie nazionale INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).

Prima della conferenza di apertura, alle ore 21.00, avrà luogo il lancio della decima missione di Scienza Fantastica, denominata “eXpansion X”, con il collegamento in diretta con il SIAC – Spotorno International Aerospace Center.

Interviene Gian Luca Giudice, assessore alla cultura del Comune di Spotorno: “Il 13 agosto ci ha lasciato Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo, saggista e musicista jazz. Il festival Scienza Fantastica desidera ricordarlo nella serata inaugurale di domenica 21 agosto 2022, ore 21.00, in Piazza della Vittoria in compagnia di Emilio Cozzi. Piero Angela, nel corso della sua attività, ha trattato la scienza, la chimica, la fantascienza con una semplicità che solo lui conosceva. Divulgare la scienza significa diffondere teorie, studi e scoperte scientifiche in forma semplice ma senza semplificazioni, attraverso esposizioni piane e senza tecnicismi, che si avvalgano dell'uso di metafore e analogie per spiegare concetti complessi, spesso astratti e difficili da cogliere.

Il Comune di Spotorno già nel lontano 1981 lo premiò come vincitore della terza edizione del Premio Internazionale di Giornalismo.

Piero Angela è stato un intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. E per questo lo ringraziamo.

Emilio Cozzi ha quindi gentilmente concesso un’intervista allo staff di Scienza Fantastica che riportiamo di seguito. Ricordiamo appunto che Emilio sarà l’ospite inaugurale della decima edizione del festival Scienza Fantastica, il prossimo 21 agosto.

SF: Per rompere il ghiaccio, per quei pochissimi che ancora non ti conoscessero, presentaci Emilio Cozzi.

E.C. : “Allora, Emilio Cozzi è un giornalista, che si occupa soprattutto di spazio e di videogiochi. Scrivo per diverse testate come Wired Italia, L’Espresso, il Sole 24 Ore, ecc…; da qualche tempo curo la trasmissione Space Walks andata in onda su RAI 4. Ad oggi le puntate sono reperibili su RAI PLAY; inoltre ho condotto e ideato il podcast “AstroWired” in cui affronto temi non solo di spazio bensì di spazio in relazione con la fantascienza”.

SF: Benissimo. A questo punto, se sei d’accordo, incomincerei con qualche domanda di stretta attualità. Prova a raccontarci le sensazioni che hai provato nell’assistere in diretta al lancio di VEGA-C lo scorso 13 luglio a Kourou, in Guyana Francese.

E.C. “In effetti non solo sono stato testimone diretto del lancio del nuovo vettore, a larga partecipazione italiana, ma ho anche avuto l’opportunità e il privilegio di commentare in italiano tutto l’evento per l’Agenzia Spaziale Europea. Devo confessare che, pur avendo già avuto la fortuna di assistere a parecchi lanci, tra l’altro anche quello di Luca Parmitano da Bajkonur, ogni volta è come se fosse la prima. Tieni conto che Vega-C è stato lanciato dalla Guyana francese in un contesto assolutamente unico, chilometri e chilometri quadrati di foresta pluviale con incastonati, all’interno, le apparecchiature ultratecnologiche necessarie. Vedere un missile partire da una foresta crea un contrasto affascinante e il colpo d’occhio è veramente suggestivo. In più, avendo avuto l’occasione di potermi avvicinare al razzo il giorno prima del lancio, ho avuto la consapevolezza di poter toccare con mano il meglio della tecnologia umana e questo mi ha emozionato tantissimo”.

SF: Abbiamo assistito tutti alla diretta dell’EVA di Samantha Cristoforetti dello scorso 21 luglio. Cosa significa per lo sviluppo della ricerca aerospaziale nazionale un coinvolgimento così massiccio di opinione pubblica per eventi come questo?

E.C.: “Significa che l’opinione pubblica è interessata a conoscere il modo della ricerca spaziale. Questo tema è stato, negli anni, molto divisivo. Una fetta di popolazione ha percepito gli sforzi economici legati a questo settore come superflui, considerando i problemi che da sempre affliggono la società come più vitali e impellenti. Questa concezione è totalmente sbagliata. Senza le ricadute tecnologiche derivanti dall’attività spaziale la qualità della vita di tutti noi sarebbe completamente diversa. Se non avessimo i lanciatori non potremmo avere i satelliti e se non avessimo i satelliti tutta la rete di telecomunicazione verrebbe a mancare. Pensiamo al monitoraggio del clima che oggi si prospetta come il problema dei problemi. Ma anche alla medicina e all’agricoltura di precisione. Tutto questo non esisterebbe più. In estrema sintesi stiamo cercando di andare su Marte non tanto per colonizzarlo ma, piuttosto, per sviluppare tecnologie che ci aiutino a salvare la Terra“.

SF: Tutto questo ci fa capire l’importanza fondamentale che riveste la divulgazione scientifica. A questo proposito mi viene in mente anche la foto del buco nero al centro della galassia che è diventata virale in pochissime ore. Viene però da chiedersi quanti, tra coloro che l’hanno commentata, abbiano la minima percezione di cosa sia un buco nero.

E.C.: “Mah, secondo me non è fondamentale che coloro i quali hanno ricevuto la notizia delle immagini del buco nero abbiano una precisa conoscenza di cosa sia precisamente un buco nero ma, piuttosto, che la notizia susciti un interesse e una curiosità sufficienti a produrre una domanda di conoscenza sempre più ampia e consapevole. È per questo che cerco sempre, attraverso il mio lavoro, di stimolare le persone ad approfondire e studiare certi argomenti. Ho sempre tentato di rivolgermi non tanto agli addetti ai lavori ma piuttosto, per esempio, a mia mamma, donna intelligente ma senza una particolare preparazione scientifica in questo campo. Questo è sempre stato per me come una cartina tornasole, se dopo aver assistito ad una mia trasmissione mia mamma mi avesse detto di non aver capito qualcosa, avrebbe significato che io avevo sbagliato. Questo è l’essenza della divulgazione: raccontare una storia in modo tale che la passione di chi fa il racconto sia trasmessa in modo da sviluppare curiosità. Passione per generare passione in particolar modo nei confronti delle nuove generazioni”.

SF: Grazie Emilio. Entrando nello specifico: la missione di Scienza Fantastica è quella di promuovere la conoscenza scientifica in modo semplice e fruibile per tutti. Quale potrebbe essere il ruolo della fantascienza nell’ambito della divulgazione scientifica?

E.C. : “Domanda interessante. Io penso che tra le molteplici funzioni della fantascienza ci sia anche quello di stimolare delle domande ipotizzando delle risposte. Qualche anno fa mi è capitato di intervistare Nolan Bushnell, creatore della Atari, e quell’occasione mi disse una cosa che trovo tutt’ora illuminante: “La fantascienza ha una caratteristica, prima o poi si realizza”. Potranno essere necessari moltissimi anni oppure pochi mesi ma prima o poi si avvera. Sono convinto anch’io che quello che uomini e donne immaginano oggi attraverso la fantascienza, nel futuro sarà realizzato concretamente. La caratteristica che trovo più affascinante in questo genere letterario è la sua funzione didattica attraverso la capacità potenziale di stimolare curiosità. Magari qualche ragazzina o ragazzino, assistendo a Scienza Fantastica, sarà incentivato a cercare di realizzare, da adulto, quello che hanno solo immaginato oggi”.

SF: Secondo te qual è la scoperta scientifica più auspicabile che potrebbe avvenire nei prossimi dieci anni? E quale quella che temi di più?

E.C.: “Per quanto riguarda la scoperta più auspicabile punterei sicuramente alla fusione nucleare perché risolverebbe una moltitudine di problemi che si trovano sempre più al centro dell’attenzione. Paradossalmente, invece, quella che temo di più è una scoperta che personalmente auspico da tutta la vita ma che, una volta realizzata, provocherebbe uno shock sociale talmente devastante da renderla molto svantaggiosa: il teletrasporto. Per capire questo concetto è necessario prendere atto che la nostra mente si è formata, anche nel progettare il futuro, in relazione con gli spazi da coprire e alle distanze da percorrere. Possedere la capacità di spostarsi istantaneamente senza vincoli di distanza cambierebbe radicalmente la nostra percezione della realtà. L’umanità non sarebbe certamente più la stessa”.

SF: Che tipo di riflessioni ti suscita la seguente affermazione di Arthur C. Clarke:

“Qualunque tecnologia, sufficientemente avanzata, è indistinguibile dalla magia”.

E.C. “Intanto premetto di essere un grande estimatore del pur controverso Arthur C. Clarke. Un visionario come lui esprime perfettamente la contiguità fra scienza e fantascienza. Effettivamente non credo che esista una netta separazione fra la magia e l’avanguardia tecnologica eccetto uno sfasamento temporale. Una anticipa l’altra. La magia, in cui personalmente non credo, rappresenta un desiderio, qualcosa di auspicabile, invece la tecnologia, rappresenta la sua realizzazione”.

SF: Alla fine degli anni ’60 lo sviluppo della tecnologia aerospaziale era guidato da logiche di propaganda politica e finanziato da apparati militari, ai nostri giorni invece, anche grazie all’importante entrata in campo di soggetti privati, le strategie si sono indirizzate verso obiettivi più commerciali, non ultima la frontiera del turismo spaziale. Quali sono sostanzialmente le differenze pratiche di questi due tipi di approccio?

E.C.: “Sono differenze sostanziali perché hanno cambiato radicalmente l’approccio nei confronti dello spazio e nel “fare” spazio. In effetti, negli anni 60’, le motivazioni della ricerca spaziale sono state sostanzialmente di carattere politico/militare. J.F. Kennedy, quando annunciò l’imminente sbarco degli americani sulla Luna, inviò un preciso messaggio agli antagonisti russi in cui era contenuto il messaggio che entro breve tempo l’America sarebbe stata in grado di sganciare, grazie ad un lanciatore balistico, una testata nucleare in territorio russo. Le scelte strategiche seguivano logiche a scala gerarchica, dall’alto verso il basso. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Abbiamo assistito ad un completo ribaltamento. Ormai le decisioni partono dal basso. Soprattutto è grazie all’iniziativa di alcuni privati miliardari che l’impulso verso lo spazio ha ripreso vigore. Questo ha comportato una virtuosa riduzione dei costi ed ha aperto scenari di mercati inimmaginabili solo qualche anno fa. Oggi e, sempre più domani, lo spazio sarà un ambito in cui si farà “Il business”, perché sarà il luogo grazie al quale si controlleranno le comunicazioni, i confini, il mercato della new space economy da cui derivano le applicazioni e i servizi derivati che interessano tutti qui sulla Terra. Quindi, mentre prima la molla era di tipo strategico/militare oggi è diventata anche economica”.

SF: In questi dieci anni di scienza fantastica abbiamo cercato di indagare il maggior numero di mondi possibili circa la creatività in ambito fantascientifico. Dalla letteratura all’illustrazione, dalla musica ai fumetti e al teatro. Per le prossime edizioni vorremmo percorrere il grande filone dei videogiochi a tema fantascientifico. Hai qualche consiglio da darci?

E.C.: “Quanti giorni ho a disposizione? Potrei andare avanti all’infinito… A parte gli scherzi questa domanda mi permette di ribadire un concetto che abbiamo affrontato qualche minuto fa. Perché io mi occupo di spazio e di videogiochi? Specialmente in Italia i due settori sono percepiti come in antitesi. Lo spazio viene visto come l’apice del rigore tecnico scientifico mentre i video giochi sono macchiati da un alone molto prossimo “al perder tempo”. Invece i videogiochi non fanno altro che anticipare quello che poi potrebbe succedere nella realtà. Inoltre i videogiochi hanno anche un’altra prerogativa, sono particolarmente capaci di cogliere il punto focale di determinate situazioni complesse anche se collocate nel futuro. Riguardo ai videogiochi mi limiterò a segnalarvene due: “Elite dangerous” e “Starflight”.

SF: A questo proposito, ci siamo ricordati di una tua presentazione per TEDx, di qualche anno fa, in cui parli del videogioco Plague inc. tristemente attualizzato negli ultimi anni di pandemia. Puoi parlarcene un attimo?

E.C. “Si certo. Si tratta di un’applicazione del 2012 molto semplice e scaricabile su tutti i dispositivi. Il giocatore ricopre il ruolo di un virus che ha la libertà di poter decidere in quale parte del mondo nascere e svilupparsi per compiere la sua missione: sterminare il genere umano prima che l’Organizzazione Mondiale della Sanità inventi un vaccino. A prima vista sembra un esercizio sadico e perverso tuttavia ha avuto il merito di mettere in evidenza tecniche e strategie che diverranno estremamente reali dieci anni dopo. Già l’anno successivo all’uscita, lo sviluppatore del gioco venne invitato dal corrispettivo inglese del nostro Ministero della Salute a discutere del modello matematico del videogioco, talmente verosimile da risultare utile per pianificare, nella realtà, eventuali strategie finalizzate al contenimento di una pandemia. Il risultato pratico di questa collaborazione fu la messa a punto di protocolli per le terapie di profilassi necessarie per coloro che si trovarono nella necessità di operare nelle zone colpite dall’epidemia di ebola. Non solo, qualche anno dopo, grazie ad una nuova iniziativa dello sviluppatore, venne reso possibile comprare una sorta di nuove mutazioni del virus per renderlo sempre più micidiale per il genere umano. Il ricavato raccolto venne devoluto alla Croce Rossa internazionale per combattere l’ebola in Africa. Quindi, grazie ad un video gioco concepito per simulare la distruzione del genere umano, molte persone vennero aiutate concretamente nella lotta contro l’ebola”.

SF: Affascinante. Un ideale cerchio chi si chiude in modo virtuoso. Per concludere, se ti trovassi nella classica torre con due dischi bluray 4k dei film "Star Trek motion pictures" e "Star Wars una nuova speranza" e fossi costretto a gettarne uno, quale terresti?

EC.: “Questa, più che di una domanda ha tutta l’aria di essere un atto di violenza psicologica. Comunque, se proprio devo rispondere direi che, dopo una lunga e sofferta riflessione, sceglierei di tenere “Star Wars una nuova speranza". Confesso che la motivazione è essenzialmente di carattere emotivo. Ricordo ancora con nostalgia la prima volta in cui riuscii a vedere il film. Si trattava di una videocassetta VHS con un livello di risoluzione tale che i pixel erano "Star Wars una nuova speranza" grandi come pacchetti di sigarette. Tuttavia rimasi talmente affascinato che, ancora oggi, sono incline a pensare che molte delle successive scelte della mia vita professionale, siano state condizionate da questo film. Ok, ora posso correre giù dalla torre per recuperare Star Trek???”.

SF: Grazie Emilio per la tua disponibilità. Ti aspettiamo a Spotorno domenica 21 agosto per la serata di apertura del festival Scienza Fantastica. Ad astra!

E.C. “Per aspera!”

Il programma del festival – ricorda lo staff – è disponibile sulla piattaforma scienzafantastica.it e sulla pagina facebook omonima. Inoltre è disponibile la clip video dell’intervista di Emilio Cozzi (e di altri ospiti) sul canale Yuotube di Scienza Fantastica.