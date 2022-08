Tappa andorese per “Cento giorni nei mari italiani” dello scrittore Davide Besana. Il suo racconto con disegni e parole (FOTO e VIDEO)

Tappa in barca a vela questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ per un’intervista “a tinte blu” a uno scrittore, fumettista e velista che di mare se ne intende e lo sa raccontare in modo eccellente: Davide Besana, milanese di nascita, ma ligure di adozione.

In occasione della tappa andorese del suo viaggio in barca a vela “Cento giorni nei mari italiani”, tour che lo ha visto toccare numerosi approdi e località italiane, partecipando a numerose competizioni di prestigio, di cui ha raccontato nel suo Diario di bordo on line, seguito da migliaia di follower e appassionati di nautica, ieri sera, sabato 20 agosto, è stato ospite a “Porto sotto le stelle – Storie di artisti e naviganti”, rassegna coorganizzata dal comune di Andora e dall'A.M.A.. Nel salotto allestito nel suggestivo scenario del molo sottoflutto del porto di Andora, ci ha fatto “salpare” per fare anche un affascinante viaggio in barca a vela in Italia, grazie ai suoi racconti, alla proiezione di video e disegni, che ha commentato con aneddoti e racconti di vita in mare. Ma facciamo un piccolo passo indietro.

Ho conosciuto Besana lo scorso anno sempre ad Andora, quando parlò del suo libro “abbastanza privato” in edizione limitata su storie inedite dell’Isola Gallinara e parallelamente presentò la sua prima pubblicazione di cucina illustrata “Prezzemolo e vecchi nervetti”. Successivamente, lo scorso maggio, lo incontrai alla presentazione del progetto “Cento giorni nei mari italiani”. Davide Besana è uno degli autori più conosciuti fra quanti raccontano il mare, le barche e i marinai, con uno stile personalissimo che alterna testi, disegni e fumetti. Stupisce con la semplicità delle sue illustrazioni, riuscendo, con il suo linguaggio immediato, a chiarire anche concetti verbalmente complicati, e incanta il pubblico con i suoi straordinari racconti di “avventure” tra mare e terra. Memorie che sanno di passione, salsedine, famiglia, amore e sfide.

Una vita dedicata al mare: diventato skipper ancor prima di avere la patente, è stato il primo a proporre il fumetto alle testate di vela per raccontare il mondo della nautica. Ex pubblicitario milanese, oggi Davide Besana vive a Lerici ed è anche autore di numerosi libri sulla vela di grande successo.

Ma com’è nato il progetto di un viaggio di cento giorni nei mari italiani? L’ho chiesto al velista fumettista “sulle onde”, seduta in barca con lui, dopo aver visitato la piccola mostra di alcuni suoi lavori allestita sulla sua Midva, visitabile dal pubblico da domenica 21 agosto nel porto di Andora. “Dopo tanto lavoro e poca navigazione negli ultimi due anni, ho pensato di meritare un bel viaggio in Italia da fruire con la giusta lentezza. Non sai cosa ti può riservare la vita. Mio papà voleva fare un viaggio in mare, ma fece un incidente gravissimo che lo portò al decesso dopo 13 anni di coma. In occasione dei 40 anni della mia barca Midva, la primavera scorsa ho deciso quindi che mi sarei regalato questo tour, cogliendo l’opportunità per fare tante esperienze e incontri bellissimi”.

Un viaggio fruito per la maggior parte del tempo da solo, confrontandosi con la solitudine e con gli elementi naturali, il mare, il vento, delfini, tartarughe, gabbiani, ma anche tramonti e albe mozzafiato. “La solitudine non mi fa paura, sono abituato. Piuttosto è il confronto con la bellezza che mi ha emozionato al punto da piangere, talvolta, non potendo condividere quei momenti con nessuno. Però il mio mestiere è quello della descrizione, quindi magari riesco a far emozionare qualcuno ‘di sponda’”.

Il viaggio compiuto da Besana ha visto collaborazioni eccellenti, come la Lega Navale Italiana e Save the children, per cui ha tenuto lezioni di vela e disegno per i bimbi che frequentano l’associazione, “un’esperienza intensa e toccante”, ha commentato il velista scrittore. Inoltre, ha avuto il patrocinio della Guardia Costiera Italiana, che ha affidato ai disegni del fumettista alcune pubblicazioni dedicate alla sicurezza in mare.

Ora lo aspetta una mostra antologica a Genova, presso la Biblioteca Universitaria in piazza di Porta Principe, che inaugura il prossimo 1 settembre e che rimarrà allestita fino a fine ottobre. Sarà possibile conoscere da vicino la sua produzione, declinata in libri e disegni e che include anche lavori piuttosto vecchi dell’autore.

Per gli appassionati e le appassionate di mare, ma non solo. Besana sa catturare la bellezza, la accoglie e la sa trasmettere con il cuore, la rende accessibile anche a chi resta seduto sul divano. Ti fa viaggiare con un disegno e ci dimostra che la creatività fa miracoli.

#ILBELLOCISALVERÀ