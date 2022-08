Elezioni, i nomi dei candidati del Terzo polo per la Liguria

Svelati i nomi ufficiali dei candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre per il Terzo polo.

Per il Senato della Repubblica, nel collegio uninominale, ci saranno Maria Caridi e Angelo Carella. Nel collegio plurinominale la capolista sarà la presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita, insieme a Gabriele Pisani e Manuela Arata.

Per quanto riguarda la Camera, nei collegi uninominali i nomi sono quelli di Desirée Negri, Mauro Avvenente, Davide Falteri e Silvia Garibaldi.

Al plurinominale ci sono Cosimo Maria Ferri, Desirée Negri, Mauro Avvenente e Chiara Copello.

“In Liguria abbiamo fatto gioco di squadra per assicurare rappresentanza ai territori e garantire professionalità di grande levatura, come Carella, che tutti i genovesi conoscono, e che sulla Sanità ha pronto un programma costruito dalla parte dei malati - Spiega in un post Raffaella Paita - Noi siamo i riformisti e diamo una risposta seria a tutti quelli che si sentono mortificati dal Pd, alleato di Fratoianni e Bonelli, che hanno votato contro la fiducia a Draghi, pronti, il giorno dopo le elezioni, a tornare con il M5s. E lo sa bene la Liguria, la segretaria regionale Pd, Ghio, ha detto che se l'asse nazionale si è interrotto, andrà avanti a livello locale.

Vogliamo altrettanto dare una risposta forte a chi non si riconosce in questa destra, schiacciata su Giorgia Meloni, senza alcuno spazio per il centro, dove Fi e Lega hanno perfezionato la caduta di Draghi. Noi corriamo a spese di questi. E per chi crede nella serietà di governo e vuole ancora Draghi premier. Renzi, con un gesto di generosità, e un passo di lato, ha sigillato la squadra con Calenda”.