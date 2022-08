Finale, nel centro di Marina con la droga nello zaino: giovane denunciato dalla Polizia locale

Week end piuttosto complicato per la Polizia locale di Finale, con gli agenti costantemente impegnati a gestire interventi di varia natura sul territorio comunale, compresi alcuni effettuati sulla scorta di alcuni esposti pervenuti al comando finalese da parte di cittadini in riferimento a gruppi di giovani particolarmente "agitati".

Questo anche col supporto del cane antidroga Lupo. Decisivo è stato infatti il suo fiuto nella notte di sabato scorso, 20 agosto, quando gli agenti grazie a lui sono riusciti a rintracciare, nella centralissima via Bolla a Finalmarina, un giovane che portava con sé uno zainetto all'interno del quale erano occultati circa trenta grammi di hashish.

All'atto dell'identificazione è inoltre emerso che sul proprietario della borsa, B.M. di nazionalità marocchina, gravava un divieto di dimora in provincia di Savona, conseguenza di una precedente denuncia per furto: di conseguenza nei suoi confronti è scattata un'ulteriore denuncia per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, oltre al sequestro della droga e di una somma di denaro possibile provento dell'attività illecita.

Sarà inoltre segnalato all'Autorità Giudiziaria in ordine il mancato rispetto della misura cautelare personale del divieto di dimora in provincia di Savona.