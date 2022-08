Dietro le quinte del piccolo schermo: ad Alassio le trasmissioni televisive più note raccontate da Riccardo Rossi

Chiude la carrellata cinematografica delle serate estive del Festival della Cultura di Alassio l’appuntamento di sabato 27 agosto ore 21.30 in Piazza Partigiani in compagnia del noto attore comico Riccardo Rossi conosciuto sia sul piccolo che sul grande schermo.

Una masterclass condotta da Steve Della Casa, non solo direttore del TFF ma anche autore e conduttore di Hollywood Party su Rai Radio4.

Riccardo Rossi artista romano eclettico e versatile inizia la sua carriera partecipando al film College del 1984, che gli aprirà la strada del cinema. In televisione inizia a comparire anche in molte pubblicità. Intraprende la carriera televisiva partecipando a Non è la Rai, a Forum e a Buona Domenica, programmi della fine degli anni Ottanta e inizio dei Novanta, in onda sulle reti Mediaset. Si alterna tra la carriera cinematografica e il ruolo di conduttore al fianco di Paola Cortellesi Rossi è presente anche sulla scena teatrale. In radio fra il 2008 e il 2009 è stato ospite fisso del programma di Rai Radio 2 Gli Spostati, con il "Gazzettino di Rossi". Nel 2014 ha scritto, interpretato e diretto il suo primo film che lo vede regista La prima volta (di mia figlia).

Appassionato fin da piccolo della recitazione, ha iniziato a studiare nella scuola teatrale di Gigi Proietti. Nel corso della sua carriera si contano 29 pellicole cinematografiche. Rossi è uno degli autori dello showman Fiorello. Ma non è tutto: Riccardo Rossi è un grande collezionista di dischi come dimostra la sua trasmissione I miei vinili. Un grande amatore di cinema e di spettacolo che dialogherà con il direttore del Torino film festival Steve Della Casa sul tema dell’evoluzione dello spettacolo su come oggi il pubblico contemporaneo possa apprezzarne le sfumature Svelandoci anche i retroscena dei suoi spettacoli televisivi più conosciuti gossip back stage cose non dette cose non pubblicate e non trasmesse.

Riccardo Rossi è un artista a tutto tondo quindi, protagonista di diversi film ma è anche stato dietro la macchina da presa come regista. Avendo conosciuto i grandi nomi della regia del cinema italiano e avendone assorbito le caratteristiche e le tecniche sarà un dialogo variopinto e divertente sotto tutti i punti di vista.

Per maggiori informazioni e per conoscere il vasto programma del Festival della Cultura di Alassio visita il sito www.alassiofestivalcultura.it.