Vado ricorda il 78° anniversario dell'assassinio della partigiana Clelia Corradini

A Vado Ligure, mercoledì 24 agosto alle ore 18.15, presso il Fortino del piazzale San Lorenzo, con il patrocinio del Comune di Vado Ligure e di Isrec di Savona, la Sezione Anpi di Vado Ligure ricorderà il 78° anniversario dell’assassinio della martire Clelia Corradini, Partigiana Ivanka, medaglia d’argento al V.M. Figura di spicco della Resistenza vadese, responsabile del Gruppo di Difesa delle Donne, diede un grande contributo alla lotta di Liberazione, insieme al figlio Sergio Leti, nemmeno ventenne quando la madre venne barbaramente uccisa.

Come tutti gli anni si rinnova l’impegno dell’Anpi di Vado Ligure nella trasmissione della memoria attiva, per tramandare gli ideali ed i valori per cui tante persone sacrificarono la propria vita.

Dopo i saluti della Presidente dell’Anpi di Vado Ligure e della Sindaca del Comune di Vado Ligure, Clelia Corradini sarà ricordata da Gianni Ferrando, storico della resistenza vadese e membro della sezione Anpi di Albisola Marina.

L’ultimo ed atteso intervento sarà quello di Sergio Leti, classe 1925, il grande partigiano Gin, figlio di Clelia Corradini.

Proprio al partigiano Gin il Comune di Bardineto ha concesso la cittadinanza onoraria sabato 6 agosto, quale riconoscimento della sua lotta partigiana anche nella zona di Bardineto.

La sezione Anpi di Vado Ligure esprime un sentito ringraziamento al Comune di Bardineto per questa onorificenza concessa al proprio concittadino, che rafforza gli ideali della democrazia e la rete di relazioni tra le persone che si impegnano quotidianamente per farli vivere e fiorire.