Elezioni, i nomi dei candidati ai collegi uninominali di Noi Moderati

"È ufficiale. Correrò per la coalizione di centro destra nel collegio uninominale della Camera dei Deputati di "Genova Ponente" - commenta Ilaria Cavo sui social. - E prosegue: "Quando mi è stato proposto, ero consapevole di non andare a intestarmi un cosiddetto 'collegio sicuro'. In termine tecnico lo definiscono 'contendibile': proprio per questo mi sono messa a disposizione, come è giusto fare in un gioco di squadra in cui si crede.