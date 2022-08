Elezioni, Noi Moderati: tutti i nomi dei candidati. Anche Bozzano in corsa con Toti

Ecco tutti i nomi di “Noi Moderati” in Liguria.

“Tutte persone di qualità, legate al territorio, che i liguri hanno già potuto conoscere e apprezzare per la loro opera di governo e di buona amministrazione – sottolinea il presidente Giovanni Toti -. Una squadra che offre agli elettori liguri una scelta sicura di affidabilità e conoscenza degli obiettivi per dare massima rappresentanza alla nostra regione”



Collegio Uninominale Genova Ponente 2 Camera

Ilaria Cavo – assessore Regione Liguria – Italia al Centro



Collegio Uninominale Genova Levante 3 Camera

Sandro Biasotti – senatore Italia al Centro



Lista plurinominale Camera Liguria

Andrea Costa – sottosegretario – Noi con l'Italia

Chiara Cerri – consigliere regionale Liguria – Italia al Centro

Alessandro Bozzano– consigliere regionale Liguria – Italia al Centro

Marta Brusoni – consigliere comunale Genova – Italia al Centro



Lista plurinominale Senato Liguria

Marco Scajola – assessore Regione Liguria – Italia al Centro

Manuela Gagliardi - deputato Italia al Centro

Umberto Calcagno - Udc