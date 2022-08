Politiche 2022, anche il Terzo Polo presenta i suoi nomi per la Liguria

Questa mattina sono state depositate presso il Tribunale di Genova le liste per Camera e Senato di "Azione Italia Viva Calenda", Italia sul Serio, TerzoPolo.

"Abbiamo messo in campo figure rappresentative di ogni territorio, con esperienze amministrative e professionali di grande rilievo, donne e uomini che si sono messi a disposizione di questo nuovo progetto liberale, riformista, europeista che rappresenta una grande opportunità per il Paese e per le esigenze del nostro territorio ligure. Saranno da domani in ogni strada e piazza per raccontare il programma della nostra lista e soprattutto ascoltare e confrontarsi con i cittadini" spiega la leader dei renziani in Liguria, Raffaella Paita, nella nota di presentazione.

"La Liguria ha bisogno di disegnare un futuro e siamo certi che la presenza del terzo polo rappresenti la vera novità politica di questa campagna elettorale, l'unica forza in campo che ha sostenuto lealmente Draghi e che vuole proseguire sulla strada dell'agenda degli impegni che il Governo si è assunto in questi ultimi anni di mandato" conclude Paita.

SENATO

Uninominale senato 01: Maria Caridi detta Mary, giornalista pubblicista; Senato 02: Angelo Carella, già Direttore Divisione Ematologia e Centro Trapianti di Midollo policlinico San Martino Genova. Plurinominale senato: Raffaella Paita, presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati, Gabriele Pisani, architetto libero professionista, Manuela Arata, esperta di innovazione dalla ricerca.

CAMERA