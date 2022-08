Politiche 2022: i candidati liguri della lista “Alleanza Verdi e Sinistra”

Reso noto l’elenco dei candidati della lista “Alleanza Verdi e Sinistra” nei collegi proporzionali della Liguria.

Per quanto riguarda i candidati alla Camera i nomi sono quelli di Stefano Quaranta, deputato dal 2013 al 2018 e Membro della Commissione Affari Istituzionali; Simona Simonetti, Fisica, membro del tavolo Energia di Europa Verde, assessore all’ambiente a Vado Ligure dal 2018 al 2019; Marco Chiriaco, consigliere comunale di Roccavignale da quattro legislature, impegnato nell’ANPI, nel Sindacato, nella protezione Civile e per il territorio della Valbormida; Valentina Logli, coportavoce Ligure dei Giovani Europeisti Verdi, laureata in Scienze internazionali per la cooperazione e lo sviluppo.

Per un posto in Senato sono invece in corsa Simona Cosso, insegnante di Lettere, da molti anni collaboratrice di associazioni di volontariato, soprattutto del centro storico di Genova. Da anni impegnata nell'attività sindacale CGIL, ha partecipato a campagne umanitarie e di volontariato internazionale; Roberto Amoretti, architetto, esperto in urbanistica e tutela ambientale, assessore all’urbanistica e politiche ambientali a Civezza (IM); Ersilia Ferrante, avvocata impegnata nei diritti civili, autrice di una guida turistica e impegnata in diverse associazioni culturali.