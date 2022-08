Politiche 2022, il capogruppo di Forza Italia in Regione Muzio pronto alla sfida: "Vengo dalla gavetta, non mi spaventa"

“È stata ufficializzata quest’oggi la mia candidatura al Senato quale capolista di Forza Italia nel collegio unico proporzionale della Liguria. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e il coordinatore nazionale e vice presidente Antonio Tajani per la fiducia riposta nella mia persona con questa candidatura che mi inorgoglisce e mi sprona ad un sempre maggiore impegno per la nostra comunità. Ce la metterò tutta come sempre, confidando nel sostegno dei cittadini, che in questi anni sono stati il vero, unico ed autentico punto di riferimento della mia azione politica ed amministrativa”.

E’ quanto dichiara Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria e capolista azzurro nel proporzionale per il Senato alle elezioni del prossimo 25 settembre.

“Ho sempre cercato di rappresentare al meglio nelle istituzioni – prosegue Muzio – i bisogni del nostro territorio e i valori fondanti di Forza Italia: i valori di libertà, sussidiarietà, solidarietà e centralità della persona. Non mi hanno mai spaventato le sfide difficili, anzi mi hanno sempre stimolato: vengo dalla gavetta e ho imparato ad affrontarle. Sarà così anche questa volta”, conclude.