Politiche 2022, Marina Lombardi in corsa nell'uninominale: "Collegio contendibile e non impossibile, non è rimandabile lo slancio dei territori di ponente"

"Ebbene sì ci siamo. Sono candidata alle politiche all'uninominale nel Collegio Liguria 1. Un ampio territorio che va da Savona a Ventimiglia abbracciando tante città e comuni del Ponente ligure".

A dirlo, anche se era nell'aria già da qualche giorno, è Marina Lombardi, ex sindaco di Stella per due mandati dal 2011 al 2021, socialista, membro del consiglio nazionale del Psi e già candidata alle elezioni europee del 2014, alle elezioni regionali del 2015 e alle elezioni politiche del 2018.

"Con orgoglio, responsabilità e senso di appartenenza, ho accettato questo impegno che vede il mio lavoro politico, insieme a quello dei miei compagni socialisti liguri, che ringrazio per aver proposto e sostenuto la mia figura, riconosciuto ed accreditato dalla coalizione di centro sinistra, in un impegnativo collegio uninominale - ha detto - Un lavoro che parte da lontano con i trascorsi elettorali in lista di coalizione con il PD nelle elezioni europee del 2014 (con quasi 23000 preferenze) le regionali del 2015, le ultime politiche. Ecco perché ho risposto di sì alla mia candidatura che, lo confesso giunge un po' inaspettata".

"Gli ultimi quindici anni li ho trascorsi dedicandomi quasi totalmente all'amministrazione del comune di Stella, paese Natale di un grande socialista, di un grande italiano, di un grande Presidente. Cinque anni da assessore e i successivi dieci da Sindaco mi hanno insegnato a confrontarmi con la difficoltà nella gestione del bene pubblico, con la burocrazia spesso in conflitto con la risposta ai bisogni dei cittadini, a lavorare con la mia gente e con i miei colleghi sindaci, con tante e belle realtà del nostro territorio - ha continuato Marina Lombardi - Non nascondo che la prima sensazione, nell'accettare questa importante candidatura, è stata quella di aver 'ricevuto', ben sistemato sulle spalle, un gran peso; non quello di un macigno pressante e ingestibile perché so che avrò il sostegno e l'aiuto di molti. Sono certa che impegno, responsabilità ed esperienza possano essere messi a disposizione senza contraddittorie competizioni ma, con progetti chiari, concreti e realizzabili, per un non più rimandabile slancio dei territori di ponente, spesso ricordati solo in campagna elettorale e poi dimenticati e abbandonati a se stessi, lasciando soli i cittadini e gli amministratori locali".

"Un impegno che mi sento in grado di sostenere anche perché ritengo che il collegio assegnato sia contedibile e non impossibile. Un collegio, che in un quadro politico molto preoccupante per il futuro del Paese, deve e può essere conquistato - conclude - Torniamo a dare alla Politica il giusto valore, lo dice una che da anni è volontaria al 'museo Pertini' di Stella; in quel luogo respiri ideale, coerenza, dignità e passione, le stesse che da sempre mi hanno spinto e sostenuta, nel vincolo morale a servizio della gente".