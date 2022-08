Politiche 2022, Rita Dalla Chiesa dice no al Grande Fratello Vip per candidarsi nel proporzionale in Liguria

Rita Dalla Chiesa sarà candidata come capolista nel collegio proporzionale alla Camera in Liguria.



La figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e conduttrice televisiva per anni a Forum, correrà quindi alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre nelle file di Forza Italia.



Dice no quindi alla corte di Alfonso Signorini che gli aveva riservato un posto nel prossimo Grande Fratello Vip.



Si tratta della prima esperienza politica dopo la corte che gli aveva fatto Giorgia Meloni nel 2016, la quale la propose alla coalizione come candidata sindaco di Roma. Ipotesi poi saltata in extremis.



Oltre alla candidatura in Liguria avrà un collegio uninominale blindato in Puglia.