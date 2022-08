Carenza di medici radiologi, l'Asl2 pubblica un concorso per l'assunzione di due dirigenti

Via alla pubblicazione di un concorso pubblico per due posti di dirigente medico a tempo indeterminato nel reparto di Cardiologia.

L'Asl2 lo ha indetto visto che negli ospedali del savonese è presente una carenza di medici radiologi che affligge in particolare le Strutture Complesse di Cardiologia e UTIC aziendali, afferenti al Dipartimento di Emergenza Urgenza, dove attualmente risultano vacanti almeno 2 posti, che potrebbero aumentare nei prossimi mesi con ulteriori pensionamenti.

Lo scorso 31 maggio era andato deserto l'avviso di mobilità regionale, interregionale e compartimentale visto che non nessun candidato aveva partecipato.

"L’indizione di un concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo e disciplina in oggetto pare lo strumento più efficace per reclutare le unità necessarie a garantire la prosecuzione dell’attività, con marcati caratteri di specialità, che si svolgono quotidianamente nelle suddette Strutture, che necessitano di un staff medico completo, anche in considerazione del fatto che l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è sede di DEA di II livello e l’Ospedale San Paolo è sede di I livello - dicono dall'Asl2 - Le suddette Strutture Complesse svolgono inoltre attività legate direttamente al emergenza epidemiologica Covid-19 e, pertanto, necessitano di ulteriore personale a supporto".

Nell'azienda sanitaria locale savonese era già presente una graduatoria di concorso pubblico per 3 posti di dirigente medico, disciplina cardiologia, con una graduatoria di medici specializzandi con 2 unità che, presumibilmente,conseguiranno la specializzazione entro la fine del 2022 e, quindi l'assunzione non può concretizzarsi prima della conclusione della formazione specialistica.