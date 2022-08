Calcio. La ragnatela doriana imbriglia una Juve senza idee, primo punto per la Samp contro la Vecchia Signora: a “Marassi” lo 0-0 sorride ai blucerchiati

Prestazione e risultato, nel match forse più difficile di questo inizio stagione. La Sampdoria conferma uno stato di forma più che positivo e, pur rimandando l'appuntamento con il primo gol stagionale, impone il pari a una Juventus sbiadita e poco incisiva, cancellando lo zero dalla casella dei punti e acquisendo fiducia e consapevolezza nei propri mezzi partita dopo partita.

In un primo tempo in cui i bianconeri, schierati da Allegri con un improbabile 4-4-1-1 “ideale” a far sì che Vlahovic non tocchi nemmeno un pallone giocabile, faticano a creare gioco, la Sampdoria mostra quella stessa personalità della sfida contro l'Atalanta, sfiorando la rete già al 6', quando Leris, dopo un clamoroso liscio di Bremer sul filtrante in verticale di Sabiri, trova il miracoloso intervento di Perin, che devia la sfera sulla traversa. E' la chance più ghiotta di una prima frazione dove Cuadrado e Kostic hanno due buone occasioni per sbloccare il punteggio, ma in entrambe le circostanze Audero risponde presente.

Nota tattica: Vieira è fondamentale nel marcare a uomo McKennie, schierato sulla trequarti alle spalle del centravanti serbo, mentre Sabiri e Djuricic, sulla corsia sinistra, trovano sempre più intesa con il passare dei minuti.

De Sciglio e Miretti sono le prime mosse di Allegri per cercare di alzare i giri della sua Juve, che al 62' passa al 4-3-3, alzando Cuadrado e Kostic sulla linea di Vlahovic. Ed è proprio Miretti che, disarcionando il pallone dai piedi di Rincon, da il via all'azione da cui scaturisce il gol di Rabiot, annullato però dal VAR per fuorigioco di Vlahovic sul pallone ricevuto dal giovane bianconero classe '03.

Forse con qualche minuto di ritardo, la panchina blucerchiata si accorge del calo fisico della squadra, inserendo, nel giro di dieci minuti, ben cinque giocatori, tra cui il debuttante Villar e capitan Quagliarella. Il finale di gara è un condensato di confusione soprattutto nella manovra bianconera, imbrigliata nuovamente alla perfezione dalla ragnatela doriana: c'è spazio solo per il grande intervento di Audero sul sinistro al volo di Kostic, ma Giampaolo può festeggiare il primo meritatissimo punto di questa Serie A tra gli applausi scroscianti del "Ferraris".